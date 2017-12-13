Сильні снігопади паралізували рух у Нідерландах

14:50, 13 грудня 2017
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Через негоду аеропорти отменяють авіарейси.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Нідерланди накрили сильні снігопади, у країні оголосили "червоний" рівень тривоги.

У Брюсселі через снігопад скасували близько 30 авіарейсів

Сніг і лід блокували рух у більшості великих міст країни, багато шкіл були закриті або дітей відпустили додому раніше, повідомляє Euronews.

Через негоду в аеропорту Схіпхол в Амстердамі були скасовані або затримані сотні рейсів. "Застрягли" через погоду й пасажири, які вирушали з аеропорту Ейндховен.

Нагадаємо, снігопади дійшли і до Італії. Найскладніша ситуація – в регіонах Лігурія, Тоскана і Емілія Романья, де запроваджено "червоний" режим тривоги.

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