Сильні снігопади паралізували рух у Нідерландах
Через негоду аеропорти отменяють авіарейси.
Нідерланди накрили сильні снігопади, у країні оголосили "червоний" рівень тривоги.
У Брюсселі через снігопад скасували близько 30 авіарейсів
Сніг і лід блокували рух у більшості великих міст країни, багато шкіл були закриті або дітей відпустили додому раніше, повідомляє Euronews.
Через негоду в аеропорту Схіпхол в Амстердамі були скасовані або затримані сотні рейсів. "Застрягли" через погоду й пасажири, які вирушали з аеропорту Ейндховен.
Нагадаємо, снігопади дійшли і до Італії. Найскладніша ситуація – в регіонах Лігурія, Тоскана і Емілія Романья, де запроваджено "червоний" режим тривоги.
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