У Чилі стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Констітусьон.

У Чилі стався землетрус / turismochile.com

У середу, 13 грудня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,8.

Читайте також У результаті землетрусу в Китаї постраждали шестеро людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 33 км на північний схід від міста Констітусьон. Осередок землетрусу залягав на глибині 23,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті двох землетрусів в Азербайджані пошкоджені 132 будинки. Найбільшої шкоди завдано селу Чеменлі, де постраждали 36 будинків.