Завтра Україну накриють дощі та мокрий сніг (відеопрогноз)

16:30, 13 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі та сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

Завтра в Україні місцями пройде мокрий сніг / Фото УНІАН
Завтра в Україні місцями пройде мокрий сніг / Фото УНІАН

На сході практично без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +14°.

У трьох областях України оголосили штормове попередження

На заході України у четвер місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень до +7°.

У північних областях без опадів. Температура до +2°. У центрі пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +9°.

За народним прогнозом, 14 грудня — день Наума. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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