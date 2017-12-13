Завтра Україну накриють дощі та мокрий сніг (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі та сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

Завтра в Україні місцями пройде мокрий сніг / Фото УНІАН

На сході практично без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +14°.

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На заході України у четвер місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень до +7°.

У північних областях без опадів. Температура до +2°. У центрі пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +9°.

За народним прогнозом, 14 грудня — день Наума. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве.

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