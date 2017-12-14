В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

Ілюстрація / REUTERS

На сході практично без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +14°.

Читайте також У трьох областях України оголосили штормове попередження

На заході України в четвер місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень до +7°.

У північних областях без опадів. Температура до +2°. У центрі пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +9°.

Прогноз на 14 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 грудня — день Наума. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.