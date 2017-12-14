У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 14 грудня, у столиці без опадів, вдень до +2°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер мінливий, до 3,8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:50, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

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