У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

08:30, 14 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 14 грудня, у столиці без опадів, вдень до +2°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер мінливий, до 3,8 м/с.

У трьох областях України оголосили штормове попередження

Сонце в столиці зійде у 07:50, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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