Гідрометцентр попереджає про значний рівень лавинної небезпеки в Карпатах

09:40, 14 грудня 2017
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Існує загроза сходження зсувів снігу на дороги.

В Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

У Карпатах через відлигу та опади у вигляді мокрого снігу і дощу сьогодні зберігається значна лавинна небезпека (третій рівень).

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

Як повідомляє Укргідрометцентр, також існує загроза сходження зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі та сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

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