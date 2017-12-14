Гідрометцентр попереджає про значний рівень лавинної небезпеки в Карпатах

Існує загроза сходження зсувів снігу на дороги.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

У Карпатах через відлигу та опади у вигляді мокрого снігу і дощу сьогодні зберігається значна лавинна небезпека (третій рівень).

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Як повідомляє Укргідрометцентр, також існує загроза сходження зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі та сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.