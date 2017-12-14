У Панамі стався землетрус магнітудою 4,6

10:37, 14 грудня 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Панамі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Панамі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 14 грудня, у Панамі стався землетрус магнітудою 4,6.

Троє людей постраждали в результаті землетрусу в Тибеті

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 58 км на південний захід від міста Лас Мінас. Осередок землетрусу залягав на глибині 11,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 23 листопада на південному заході Китаю, незначні травми отримали шестеро людей.

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