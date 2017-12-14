На річках України очікуються підйоми рівнів води

11:34, 14 грудня 2017
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Підйоми рівнів води очікуються через сніготанення.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Сьогодні, 14 грудня, через танення снігу в Україні очікуються підйоми рівнів води у річках.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"14 грудня, у зв’язку iз сніготаненням, очікуються підйоми рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 11 грудня):  на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5-1,5 м, на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип’яті на 0,2-0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Карпатах через відлигу та опади у вигляді мокрого снігу і дощу сьогодні зберігається значна лавинна небезпека (третій рівень).

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