На вихідних циклон принесе до України опади
17 грудня негода охопить більшість областей України.
Найближчими вихідними в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, також очікується похолодання.
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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"У суботу дощ-мокрий сніг та вітер почнуться на заході та півночі, а в неділю, 17 грудня, складна несприятлива погода охопить більшість областей України. Особливо дістанеться Одещині, Вінниччині, Кіровоградщині, Київщині, Черкащині. Там опади можуть бути сильними", - пише вона.
За словами Діденко, у Києві у суботу та неділю також очікуються опади та похолодання.
Нагадаємо, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.
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