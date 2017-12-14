На вихідних циклон принесе до України опади

12:32, 14 грудня 2017
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17 грудня негода охопить більшість областей України.

На вихідних погода в Україні погіршиться / УНІАН
На вихідних погода в Україні погіршиться / УНІАН

Найближчими вихідними в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, також очікується похолодання.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"У суботу дощ-мокрий сніг та вітер почнуться на заході та півночі, а в неділю, 17 грудня, складна несприятлива погода охопить більшість областей України. Особливо дістанеться Одещині, Вінниччині, Кіровоградщині, Київщині, Черкащині. Там опади можуть бути сильними", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві у суботу та неділю також очікуються опади та похолодання.

Нагадаємо, 14 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

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