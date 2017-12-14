Пожежа в Каліфорнії наблизилася до Монтесіто

13:44, 14 грудня 2017
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З вогнем борються близько 10 тисяч пожежників.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Природна пожежа в американському штаті Каліфорнія підібрався до житлових будинків Монтесіто, одного з найбагатших населених пунктів США.

У Португалії та Іспанії через лісові пожежі загинуло 40 осіб

Тут розташовані особняки багатьох знаменитостей, повідомляє Euronews.

Площа найбільшої з пожеж - "Томаса" - досягла майже 950 кв. км. Полум'я вдалося локалізувати поки лише на 20%.

З вогнем борються близько 10 тисяч пожежників, ситуація ускладнюється сильними вітрами, які досягають 18 м/с і сприяють поширенню пожеж.

Нагадаємо, лісові пожежі, які вирують в американському штаті Каліфорнія, можуть стати найстрашнішими в історії штату.

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