Пожежа в Каліфорнії наблизилася до Монтесіто
З вогнем борються близько 10 тисяч пожежників.
Природна пожежа в американському штаті Каліфорнія підібрався до житлових будинків Монтесіто, одного з найбагатших населених пунктів США.
У Португалії та Іспанії через лісові пожежі загинуло 40 осіб
Тут розташовані особняки багатьох знаменитостей, повідомляє Euronews.
Площа найбільшої з пожеж - "Томаса" - досягла майже 950 кв. км. Полум'я вдалося локалізувати поки лише на 20%.
З вогнем борються близько 10 тисяч пожежників, ситуація ускладнюється сильними вітрами, які досягають 18 м/с і сприяють поширенню пожеж.
Нагадаємо, лісові пожежі, які вирують в американському штаті Каліфорнія, можуть стати найстрашнішими в історії штату.
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