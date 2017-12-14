У Києві сильний туман збережеться до кінця доби

14:40, 14 грудня 2017
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Видимість 200-500 м.

До кінця доби у Києві утримається туман / УНІАН
До кінця доби у Києві буде туманно / УНІАН

До кінця доби 14 грудня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м.

Гідрометцентр попереджає про значний рівень лавинної небезпеки в Карпатах

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Загалом сьогодні в Києві буде хмарно, вдень без опадів, вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 1-3° тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; під час зупинки включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, найближчими вихідними в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, також очікується похолодання.

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