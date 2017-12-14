У західних областях України оголосили штормове попередження на 15 грудня

15:34, 14 грудня 2017
26
0

Очікуються пориви вітру 30-35 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Завтра, 15 грудня, у західних областях України очікується погіршення погодних умов.

Гідрометцентр попереджає про значний рівень лавинної небезпеки в Карпатах

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 грудня в Карпатах сильний дощ та мокрий сніг, на високогір'ї пориви вітру 30-35 м/с, хуртовини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчими вихідними в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, також очікується похолодання.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин