У західних областях України оголосили штормове попередження на 15 грудня

Очікуються пориви вітру 30-35 м/с.

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Завтра, 15 грудня, у західних областях України очікується погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 грудня в Карпатах сильний дощ та мокрий сніг, на високогір'ї пориви вітру 30-35 м/с, хуртовини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчими вихідними в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, також очікується похолодання.