Завтра в більшості областей України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 14 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 15 грудня, в Україні збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.

На заході України завтра пройдуть дощі / Фото УНІАН
На заході України завтра пройдуть дощі / Фото УНІАН

На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

Гідрометцентр попереджає про значний рівень лавинної небезпеки в Карпатах

На заході України в п'ятницю пройдуть зливи. Вдень до +10°.

У північних областях без опадів. Температура до +4°. У центрі без опадів, температура до +9°.

За народним прогнозом, 15 грудня — день Авакума. Якщо місяць світить уночі яскраво, або його немає, а небо всипане яскравими зірками, буде ясний морозний день.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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