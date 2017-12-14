У Києві завтра без опадів, температура до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 грудня у столиці без опадів, температура до +4°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 6,5 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:51, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, у більшості регіонів збережеться тепла погода.

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