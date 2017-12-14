Через дощ і танення снігу, рівень води в Ужі, Боржаві та Латориці піднявся до двох з половиною метрів і продовжує рости.

У Мережі з'явилось відео масштабної повені на Закарпатті. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте також Потужна повінь накрила Албанію (відео)Через дощ і танення снігу, рівень води в Ужі, Боржаві та Латориці піднявся до двох з половиною метрів і продовжує рости. Вода залила триста гектарів сільськогосподарських угідь та дві дороги між річками, у заплавах.

Тимчасово заборонили проїзд легкового транспорту деякими шляхами місцевого значення в Ужгородському та Виноградівському районах Закарпаття.