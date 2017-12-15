У Карпатах оголосили штормове попередження

09:32, 15 грудня 2017
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Пориви вітру сягатимуть 30-35 м/с.

На заході очікуються сильні дощі / УНІАН
На заході очікуються сильні дощі / УНІАН

Сьогодні, 15 грудня у Карпатах очікується погіршення погодних умов.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +4°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 грудня в Карпатах сильний дощ та мокрий сніг, на високогір'ї пориви вітру 30-35 м/с, хуртовини", - йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 грудня, в Україні збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.

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