У Карпатах оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 30-35 м/с.

На заході очікуються сильні дощі / УНІАН

Сьогодні, 15 грудня у Карпатах очікується погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 грудня в Карпатах сильний дощ та мокрий сніг, на високогір'ї пориви вітру 30-35 м/с, хуртовини", - йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 грудня, в Україні збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.