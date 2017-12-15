Киян попереджають про туман

10:45, 15 грудня 2017
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Видимість 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні в Києві в першій половині дня очікується туман.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +4°

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

"У першій половині дня 15 грудня в Києві туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня в Карпатах очікується погіршення погодних умов.

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