Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Кіміцу.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 15 грудня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 14 км на південний схід від міста Кіміцу. Осередок землетрусу залягав на глибині 91,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Південній Кореї постраждали 15 осіб.