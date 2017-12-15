Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі та сніг, на заході похолодає (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на заході очікується похолодання.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +9°. У неділю мокрий сніг, -2°...+2°.
У Львові завтра пройде сніг, вночі -5°, вдень +1°. У неділю без опадів, -6°...-1°.
У Карпатах оголосили штормове попередження
У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +1°, мокрий сніг. У неділю вночі -4°, вдень 0°, без опадів.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря 0°...+5°. У неділю до -3°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю -2°...+7°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +7°, вдень +9°. У неділю +2°...+9°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +8°, вдень +11°. У неділю пройде дощ, температура повітря +2°...+10°.
У Сімферополі завтра сонячно, +11°...+16°. У неділю +3°...+15°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю без опадів, температура до +7°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +6°, вдень +10°. У неділю температура до +8°, злива.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю +4°...+8°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до -7°. У неділю без опадів, вночі -9°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде сніг, вночі -3°, вдень +2°. У неділю без опадів, вночі -8°, вдень до 0°.
У Трускавці в суботу сніг з дощем, температура до -3°. У неділю температура до -2°, без опадів.
У Сваляві завтра сніг з дощем, -7°, у неділю без опадів, температура повітря -13° ...0°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°