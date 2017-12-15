Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі та сніг, на заході похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на заході очікується похолодання.

На вихідних в Україні очікуються опади / УНІАН

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +9°. У неділю мокрий сніг, -2°...+2°.

У Львові завтра пройде сніг, вночі -5°, вдень +1°. У неділю без опадів, -6°...-1°.

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У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +1°, мокрий сніг. У неділю вночі -4°, вдень 0°, без опадів.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря 0°...+5°. У неділю до -3°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю -2°...+7°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +7°, вдень +9°. У неділю +2°...+9°, пройде дощ.

Прогноз на 16 грудня / УНІАН

Прогноз на 17 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +8°, вдень +11°. У неділю пройде дощ, температура повітря +2°...+10°.

У Сімферополі завтра сонячно, +11°...+16°. У неділю +3°...+15°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю без опадів, температура до +7°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +6°, вдень +10°. У неділю температура до +8°, злива.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю +4°...+8°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до -7°. У неділю без опадів, вночі -9°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде сніг, вночі -3°, вдень +2°. У неділю без опадів, вночі -8°, вдень до 0°.

У Трускавці в суботу сніг з дощем, температура до -3°. У неділю температура до -2°, без опадів.

У Сваляві завтра сніг з дощем, -7°, у неділю без опадів, температура повітря -13° ...0°.

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