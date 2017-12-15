У Карпатах зберігається висока лавинна небезпека

Лавинна небезпека очікується 15-17 грудня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Найближчими днями у Карпатах утримається лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15-17 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на заході очікується похолодання.