У Карпатах зберігається висока лавинна небезпека

13:35, 15 грудня 2017
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Лавинна небезпека очікується 15-17 грудня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Найближчими днями у Карпатах утримається лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах оголосили штормове попередження

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15-17 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, на заході очікується похолодання.

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