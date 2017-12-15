У Марокко випав сніг

14:43, 15 грудня 2017
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У горах висота сніжного покриву досягала 25 см.

У Марокко випав сніг / moroccoworldnews.com
У Марокко випав сніг / moroccoworldnews.com

У марокканському місті Іфран випало близько 15 см снігу.

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У горах висота сніжного покриву досягала 25 см, повідомляє Euronews.

"У долині висота снігового покриву становила близько 15 сантиметрів. А в горах - усі 25. Добре, що ми змогли очистити дороги, для автомобілістів немає проблем", - розповів представник комунальних служб.

Марокко виявилося у владі холодного фронту, місцями температура опустилася нижче нуля.

Нагадаємо, Британію накрив сильний снігопад, в Уельсі був зафіксований рекордний рівень опадів - товщина сніжного покриву в деяких районах досягла 30 см.

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