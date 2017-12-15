Жителів західної України попереджають про погіршення погодних умов

Вночі очікується сильний дощ та мокрий сніг.

Очікується сильний дощ та сніг / Фото УНІАН

Протягом 15-16 грудня на заході України очікується погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"15 грудня в Карпатах сильний дощ та мокрий сніг, на високогір'ї пориви вітру 30-35 м/с, хуртовини. На Закарпатті, в гірських районах Львівщини та Івано-Франківщини вночі 16 грудня сильний дощ і мокрий сніг, на високогір'ї дуже сильний сніг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчими днями у Карпатах утримається лавинна небезпека 3 рівня.