В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5, є жертви (відео)

Після землетрусу влада острова Ява оголосили попередження цунамі.

В лікарні через землетрус обсипалися стіни і стеля / фото twitter.com/Sutopo_BNPB

Землетрус магнітудою 6,5 стався в Індонезії, в результаті удару стихії загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє Associated Press.

Поштовхи були зафіксовані о 23:47 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу розташований на глибині 92 км.

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Після землетрусу влада острова Ява, де розташована столиця Індонезії Джакарта, оголосила попередження про наближення цунамі. За даними влади, хвилі можуть досягати від 0,3 до 0,5 м.

Пізніше офіційний представник агентства із запобігання стихійних лих країни Сутопо Нугрохо, повідомив, що реальної загрози цунамі немає, передає ТАСС.

Наслідки землетрусу в Індонезії / фото twitter.com/Sutopo_BNPB

За його словами, землетрус магнітудою 6,8 стався в ніч на суботу біля південного узбережжя індонезійського острова Ява, призвело до руйнувань, є жертви і постраждалі.

"В окрузі Чіаміс (провінції Західна Ява) пошкоджені будинки. Є жертви і постраждалі. Місцеві жителі піднімаються в гори, побоюючись цунамі", - написав чиновник в Twitter.

Наслідки землетрусу в Індонезії / фото twitter.com/Sutopo_BNPB

В окрузі Чілачап провінції Центральна Ява евакуйовано близько 50 пацієнтів місцевої лікарні, в якій через землетрус обсипалися стіни і стеля, також розповів чиновник.