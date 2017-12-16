Гідрометцентр попереджає про значний рівень лавинної небезпеки у Карпатах

У Карпатах встановлено 3 рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

У вихідні дні у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей збережеться значна лавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня жителів Західної України попередили про погіршення погодних умов.