Гідрометцентр попереджає про значний рівень лавинної небезпеки у Карпатах

11:22, 16 грудня 2017
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У Карпатах встановлено 3 рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

У вихідні дні у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей збережеться значна лавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня жителів Західної України попередили про погіршення погодних умов.

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