На Закарпатті підтоплено 40 домогосподарств і частина траси Мукачево-Рогатин (відео)

14:52, 16 грудня 2017
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Рятувальники відкачують воду та створюють тимчасові захисні дамби.

dsns.gov.ua
Рятувальники відкачують воду з підтоплених ділянок \ dsns.gov.ua

На Закарпатті підтоплено 40 домогосподарств та ділянка дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі внаслідок сильних дощів та підвищення рівня води у річці Боржава в с. Вільхівка Іршавського району сталося підтоплення 40 приватних домогосподарств.

У мережі з'явилось відео масштабної повені на ЗакарпаттіКрім того, з 4.00 16 грудня тимчасово обмежено рух на ділянці дороги державного значення Мукачево-Рогатин поблизу с. Вільхівка внаслідок переливу води через дорожнє полотно довжиною близько 70 м (висота водяного покрову сягає 10-20 см).

Рятувальники відкачують воду та створюють тимчасові захисні дамби (укріплення за допомогою мішків з піском). До ліквідації наслідків підтоплень залучено 54 осіб та 6 одиниць техніки, від ДСНС - 48 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

Проїзд на автодорогах та перевалах в області забезпечено. Від ДСНС на Абранському та Латірському перевалах чергують дві одиниці техніки.

Також повідомляється, що в Іршавському районі залишаються підтопленими близько 220 га заплавних сільгоспугідь у селах Кам'янське та Сільце.

В Ужгородському районі продовжується перелив через дорогу місцевого значення Ужгород-Демечі між с. Тисаагтелек - М.Гієвці довжиною 100 м (висота води - 10-15 см). Дана ділянка автодороги розміщена в міждамбовому просторі річки Латориця. Рух автотранспорту закрито, організовано об’їзд.

У Виноградівському районі продовжується перелив через дорогу місцевого значення Шаланки - В.Ком'яти довжиною 80 м (висота води - 10-15 см). Рух на вказаній дільниці дороги забезпечений.

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