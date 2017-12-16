Погода 17 грудня: практично по всій Україні пройдуть опади

16:52, 16 грудня 2017
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Температура вдень знизиться до 0+6 градусів, на Півдні та Сході +5+11 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 17 грудня в містах України / фото УНІАН
Прогноз погоди на неділю, 17 грудня в містах України / фото УНІАН

У неділю, 17 грудня, на Заході і Півночі України вночі опади, вдень опади змістяться, і дощі будуть лити на Сході, Півдні і в Центрі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Температура вдень знизиться до 0+6 градусів, на Півдні та Сході +5+11 градусів.

Вночі 17 грудня в Києві пройдуть опади, а вдень у неділю буде хмарно, але сухо. Хоча місцями можуть пройти невеликі опади. Температура у столиці в неділю впаде до +1 градуса.

Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі та сніг, на заході похолодає (карта)

Прогноз погоди на неділю, 17 грудня в містах України:

Ужгород – 1-...+1

Львів – -2...0

Івано-Франківськ – -2...0

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -2...0

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – +1...+3

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – 0...+2

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