Погода 17 грудня: практично по всій Україні пройдуть опади
Температура вдень знизиться до 0+6 градусів, на Півдні та Сході +5+11 градусів.
У неділю, 17 грудня, на Заході і Півночі України вночі опади, вдень опади змістяться, і дощі будуть лити на Сході, Півдні і в Центрі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Температура вдень знизиться до 0+6 градусів, на Півдні та Сході +5+11 градусів.
Вночі 17 грудня в Києві пройдуть опади, а вдень у неділю буде хмарно, але сухо. Хоча місцями можуть пройти невеликі опади. Температура у столиці в неділю впаде до +1 градуса.
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі та сніг, на заході похолодає (карта)
Прогноз погоди на неділю, 17 грудня в містах України:
Ужгород – 1-...+1
Львів – -2...0
Івано-Франківськ – -2...0
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -2...0
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – +1...+3
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0...+2
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – 0...+2
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°