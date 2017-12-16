На Закарпатті внаслідок сильних дощів уже підтоплено понад 1300 гектар сільгоспугідь, 406 будинків (фото, відео)

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, найбільше підтоплень зафіксовано в Іршавському районі.

На Закарпатті внаслідок сильних опадів у вигляді дощу станом на 16.00 підтоплено 1 357 га сільгоспугідь, 406 дворогосподарств, 29 підвальних приміщень та дорожнє полотно на шести ділянках автомобільних доріг протяжністю 820 м.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, найбільше підтоплень зафіксовано в Іршавському районі.

Зокрема, у с. Вільхівка довелося евакуювати 106 осіб місцевого населення, їх розселено по родичах.

Зазначається, що Через дорожнє полотно автодороги Мукачево – Рогатин, між населеними пунктами Сільце – Вільхівка, продовжується перелив води завдовжки 70 м, висота водяного покриву 10-20 см. Рух транспорту обмежено, він регулюється працівниками поліції. Фахівці проводять роботи з нарощування штучного обвалування (мішки з піском) на узбіччі дороги.

«В Ужгородському районі між населеними пунктами Тисаагтелек – М.Геївці, у міждамбовому просторі р.Латориця продовжується перелив через дорогу місцевого значення Ужгород – Демечі по довжині 100 м, висота водяного покриву 10-15 см. Рух автотранспорту закрито, організовано об’їзд. Підрозділами ДСНС здійснено 8 виїздів з відкачування води», - йдетьсфя у повідомленні.

Також підтоплено близько 40 га сільгоспугідь та 40 дворогосподарств.у Виноградівському районі в с. Великі Ком'яти. Там проводяться роботи з укріплення лівобережної дамби р.Боржава, укладено 100 мішків з піском протяжністю 50 м. Рух на вказаній ділянці дороги призупинено. Крім того, стався перелив через автомобільну дорогу с. Ком'яти – с.Заріччя протяжністю близько 400 м. Рух на вказаних дільницях доріг теж призупинено. Організовано об’їзд.

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У Воловецькому районі в с. Котельниця сталося часткове руйнування автомобільного мосту. Без транспортного сполучення залишилися близько 50 дворогосподарств. Проводяться роботи з відкачування води з 5 дворогосподарств в с. Нижні Ворота. А в Тячівському районі в с.Вонігово підтоплено 110 дворогосподарств та 27 підвальних приміщень житлових будинків.

Для проведення протипаводкових та відновлювальних робіт залучено 532 рятувальника і 57 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі внаслідок сильних дощів та підвищення рівня води у річці Боржава та Латориця сталося підтоплення домогосподарств та дорожнього полотна доріг в Закарпатській області.