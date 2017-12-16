Через паводок у шести районах Закарпаття підтоплено понад 900 будинків - ДСНС

Через це із регіону відселено 170 осіб.

До аварійно-рятувальних та протипаводкових робіт залучено 540 осіб та 73 одиниці техніки / фото dsns.gov.ua

В результаті сильних опадів у шести районах Закарпаття підтоплено понад 900 будинків, майже 2,5 тис. га сільгоспугідь, 8 ділянок автомобільних доріг та частково пошкоджено дві мостові переправи.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, йдеться про Ужгородський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Тячівський та Хустський райони.

«Внаслідок сильних опадів у Ужгородському, Виноградівському, Воловецькому, Іршавському, Тячівському, Хустському районах сталося підтоплення: 945 дворогосподарств, 80 підвальних приміщень, 2 405 га сільгоспугідь, 8 ділянок автомобільних доріг загальною протяжністю 2 тис. 100 м (висота водяного покрову 10-50 см), частково пошкоджено дві мостові переправи місцевого значення», - йдеться у зведенні станом на 21.00.

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Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Рятувальники організували тимчасове відселення 170 мешканців з 55 житлових будинків у с. Вільхівка Іршавського району, усіх розселено по родичах.

«Бригадами ДСНС проведено: укріплення дамб в с.Вільхівка та с. В.Ком’яти загальною довжиною понад 600 м; відкачуваннч води з домогосподарств - близько 26 тис. м.куб. води; об’їзди ускладнених 8 ділянок автомобільних доріг», - додали у відомстві.

До аварійно-рятувальних та протипаводкових робіт залучено 540 осіб та 73 одиниці техніки. Ситуація перебуває на контролі ДСНС.

Наголошується, що на території Закарпатської області паводкова ситуація у верхніх течіях річок Латориця, Тиса і Стара стабілізувалася. Спостерігається падіння рівня води у верхів’ї р. Боржава Іршавського району на 15 см.

За прогнозами Укргідрометцентру, 17-18 грудня в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Хустському, Виноградівському та Іршавському районах очікується проходження максимальних рівнів води без катастрофічних наслідків.