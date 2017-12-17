На Закарпатті через паводки вже підтоплено майже тисячу будинків

08:48, 17 грудня 2017
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Залишаються підтопленими 2 тисячі 405 гектарів сільгоспугідь і 8 ділянок автомобільних доріг.

На місцях працюють рятувальники / ДСНС
На місцях працюють рятувальники / ДСНС

У Закарпатській області в результаті масштабних паводків підтоплені 983 домогосподарства (самовільна забудова в низинах), в тому числі 221 житлових будинків в селі Вільхівка Іршавського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Відзначається, що різкої зміни паводкової ситуації не спостерігається. У верхів'ях річок Латориця та Іршава рівень води знизився до 10 см.

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Також залишаються підтопленими 80 підвальних приміщень; 2 тисячі 405 га сільгоспугідь; 8 ділянок автомобільних доріг загальною довжиною 2100 м (висота водяного покриву 10-50 см), частково пошкоджено дві мостові переправи місцевого значення. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Укргідрометцентру, 17-18 грудня в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Хустському, Виноградівському та Іршавському районах очікується проходження максимальних рівнів води без катастрофічних наслідків.

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