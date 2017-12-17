Паводки на Закарпатті: евакуйовані люди повертаються до своїх будинків (фоторепортаж)

На території Закарпатської області було підтоплено 983 будинки.

Пікова ситуація у зв'язку з негодою спостерігалася вчора / УНІАН

Ситуація з транспортним забезпеченням на території Закарпатської області стабілізувалася. Про це повідомив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Держнс Володимир Демчук, передає "112 Україна.

За його словами, пікова ситуація у зв'язку з негодою спостерігалася вчора, 16 грудня.

"На території Закарпатської області у восьми районах відбулося підтоплення 983 домогосподарств, в тому числі зазначалося підтоплення 221 житлового будинку в Іршавському районі. Найскладніша ситуація склалася в селі Вільхівка. Зараз ситуація там стабілізувалася, вода поступово йде, вже в житлових будинках ми не відзначаємо води, і громадяни поступово почали повертатися в свої будинки", – зазначив він.

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Також за його словами, в результаті паводку в області було підтоплено вісім ділянок автомобільних доріг. Там тимчасово обмежувався рух, був організований об'їзд.

"В даний час на всіх ділянках, за винятком одного, де ще є перелив (в Іршавському районі), дозволено рух вантажівок. Тому в цілому ситуація з транспортним забезпеченням на території області стабілізувалася", – зазначає він.

Держнс і надалі проводить заходи з відкачування води та надання допомоги постраждалим.

Голова Виноградівської РДА Закарпатської області Михайло Русанюк розповів про ситуацію в районі, який є одним з найбільш постраждалих в результаті паводку.

"Зараз ситуація стабільна. Рівень води в річці Боржава стабільний - 3,40. Але це ще дуже ризикований пік, ще можливе підтоплення. Найбільше постраждали у нас села Великі Ком'яти, Боржавське, Дюла. Найкритичніша ситуація у тих людей, які живуть біля річки Боржава, тому що потрібно постійно зміцнювати той чи інший ділянку дамби, щоб річка не прорвала захисні споруди і не затопила село Великі Комъяты", – зазначив він.

За його словами, зараз жителі звертаються за допомогою щодо ночівлі, вивезення майна і сільськогосподарських товарів.

"Але критичної ситуації немає, житлові будинки не підтоплені, загрози життю людей немає", – підкреслює він і зазначає, що збитки будуть підраховувати вже після того, як спаде вода.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті через паводки були підтоплені майже тисяча будинків.