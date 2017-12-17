Синоптик розповіла, яку погоду в понеділок принесе циклон
Практично по всій Україні очікується похолодання і штормовий вітер, місцями сніг.
Циклон у понеділок зробить погоду в Україні складною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.
Так, на заході серйозно похолодає, вже завтра вдень ймовірно 2-6 градусів морозу. Місцями пройде невеликий сніг.
На сході, навпаки, буде тепло, до + 7 ... + 10 градусів, з дощами (вночі навіть сильними дощами) і штормовим вітром.
Жителів західної України попереджають про погіршення погодних умов
На півдні найближчої вночі в Одеській і Миколаївській областях пройде мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу. сильний вітер. Запорізькій областях та в Херсонській області переважно дощ, але також сильний вітер.
У центральній Україні очікується мокрий сніг, дощ, штормовий вітер. На Дніпропетровщині - дощ.
На північ України циклон принесе в понеділок мокрий сніг, дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь. Лише на Житомирщині опади будуть менш сильними.
У Києві в понеділок очікується холодний день з температурою повітря не вище 0-3 градусів морозу. Очікується сильний сніг та штормовий вітер.
Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті через паводок підтоплені майже тисяча будинків.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°