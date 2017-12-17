Синоптик розповіла, яку погоду в понеділок принесе циклон

Практично по всій Україні очікується похолодання і штормовий вітер, місцями сніг.

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Циклон у понеділок зробить погоду в Україні складною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

Так, на заході серйозно похолодає, вже завтра вдень ймовірно 2-6 градусів морозу. Місцями пройде невеликий сніг.

На сході, навпаки, буде тепло, до + 7 ... + 10 градусів, з дощами (вночі навіть сильними дощами) і штормовим вітром.

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На півдні найближчої вночі в Одеській і Миколаївській областях пройде мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу. сильний вітер. Запорізькій областях та в Херсонській області переважно дощ, але також сильний вітер.

У центральній Україні очікується мокрий сніг, дощ, штормовий вітер. На Дніпропетровщині - дощ.

На північ України циклон принесе в понеділок мокрий сніг, дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь. Лише на Житомирщині опади будуть менш сильними.

У Києві в понеділок очікується холодний день з температурою повітря не вище 0-3 градусів морозу. Очікується сильний сніг та штормовий вітер.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті через паводок підтоплені майже тисяча будинків.