Хуртовина та ожеледиця: киян попередили про ускладнення погодних умов
Синоптики прогнозують утворення снігового покриву висотою 5-10 см.
18 грудня в столиці очікується ускладнення погодних умов.
Синоптик розповіла, яку погоду в понеділок принесе циклон
Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
Зокрема, вранці та вдень очікуються сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.
Крім того, синоптики прогнозують утворення снігового покриву висотою 5-10 см.
Влада Києва у зв'язку з очікуваною завтра негодою обмежила з 6:00 в'їзд у місто великогабаритного транспорту.
Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
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