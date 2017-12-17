Хуртовина та ожеледиця: киян попередили про ускладнення погодних умов

18:15, 17 грудня 2017
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Синоптики прогнозують утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

На завтра в Києві синоптики прогнозують ускладнення погодних умов / фото УНІАН
На завтра в Києві синоптики прогнозують ускладнення погодних умов / фото УНІАН

18 грудня в столиці очікується ускладнення погодних умов.

Синоптик розповіла, яку погоду в понеділок принесе циклон

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Зокрема, вранці та вдень очікуються сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Крім того, синоптики прогнозують утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

Влада Києва у зв'язку з очікуваною завтра негодою обмежила з 6:00 в'їзд у місто великогабаритного транспорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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