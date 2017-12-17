На завтра в Україні оголошено штормове попередження

18:21, 17 грудня 2017
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В Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/сек.

В Україні оголошено штормове попередження / фото УНІАН
В Україні оголошено штормове попередження / фото УНІАН

На завтра, 18 грудня, в більшості областей України оголошено штормове попередження.

Хуртовина та ожеледиця: киян попередили про ускладнення погодних умов

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

«Штормове попередження! 18 грудня в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях складні погодні умови: дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини», - йдеться у повідомленні.

Також у Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях вночі очікується місцями сильний дощ. В Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/сек.

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