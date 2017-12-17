У Києві через очікувану негоду обмежили в'їзд для вантажівок

20:19, 17 грудня 2017
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18 грудня в столиці очікується ускладнення погодних умов.

Киян попередили про ускладнення погодних умов / фото УНІАН
Киян попередили про ускладнення погодних умов / фото УНІАН

Влада Києва у зв’язку з очікуваною завтра негодою обмежила з 6:00 в’їзд у місто великогабаритного транспорту.

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Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр, 18 грудня у столиці очікується ускладнення погодних умов: вранці та вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

«У зв'язку з цим в'їзд фур та вантажівок на територію Києва буде обмежений. Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ», - йдеться у повідомленні. 

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