Через негоду на Закарпатті залишаються підтопленими майже 300 домогосподарств

Внаслідок підтоплення 24 свердловин Мукачівського водозабору (смт. Чинадієво) тимчасово призупинено централізоване водопостачання близько 12 тисяч мешканців м.Мукачево.

Залишаються підтопленими 293 домогосподарства / фото УНІАН

На Закарпатті внаслідок негоди, що сталася в ніч на суботу, станом на 21:00 неділі залишаються підтопленими 293 домогосподарства, 112 підвальних приміщень і 24 свердловини Мукачівського водозабору.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Залишаються підтопленими 293 домогосподарства (було -1023), 112 (було - 313) підвальних приміщень, 1 тис. 760 га ( було - 2 тис. 407 га) сільгоспугідь», - йдетьс у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок підтоплення 24 свердловин Мукачівського водозабору (смт. Чинадієво) тимчасово призупинено централізоване водопостачання близько 12 тисяч мешканців м.Мукачево.

«Місцева влада забезпечує населення бутильованою водою. Відновити водопостачання планується до 17 год. 18 грудня. Жертв та постраждалих немає», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в результаті сильних опадів у шести районах Закарпаття -Ужгородськогму, Виноградівському, Воловецькому, Іршавському, Тячівському та Хустському підтоплено понад 900 будинків, майже 2,5 тис. га сільгоспугідь, 8 ділянок автомобільних доріг та частково пошкоджено дві мостові переправи. Було відселено 170 мешканців з 55 житлових будинків у с. Вільхівка Іршавського району.