Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в понеділок

01:57, 18 грудня 2017
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У низці регіонах очікуються дощ, сніг, сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини.

Сьогодні можливі сильні опади / фото oda.zt.gov.ua
Сьогодні можливі сильні опади / фото oda.zt.gov.ua

Метеорологи попереджають про ускладнення 18 грудня погодних умов у низці областей України.

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Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

«18 грудня в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях складні погодні умови: дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини; у Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях вночі місцями сильний дощ. В Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с», – повідомили синоптики.

Як повідомляв УНІАН, Укргідрометцентр оголосив на 18 грудня штормове попередження в більшості областей України.

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