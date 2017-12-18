Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в понеділок
У низці регіонах очікуються дощ, сніг, сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини.
Метеорологи попереджають про ускладнення 18 грудня погодних умов у низці областей України.
У Києві через очікувану негоду обмежили в'їзд для вантажівок
Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.
«18 грудня в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях складні погодні умови: дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини; у Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях вночі місцями сильний дощ. В Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с», – повідомили синоптики.
Як повідомляв УНІАН, Укргідрометцентр оголосив на 18 грудня штормове попередження в більшості областей України.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°