Житель Закарпаття зняв вражаюче відео наслідків паводку з висоти пташиного польоту

Станом на вечір 17 грудня, на Закарпатті підтопленими залишаються 293 домогосподарства.

Місцевий житель зняв підтоплені села Вільхівка та Комяти / фото Mukachevo.net

Попри те, що ситуація зі стихією на Закарпатті наразі стабілізувалася, все ж наслідки негоди чималі, у першу чергу на Іршавщині, яка найбільше постраждала від великої води.

Як повідомляє видання Mukachevo.net, місцевий відеограф Олександр Бантюк відзняв у неділю, 17 грудня наслідки паводку з дрону.

"Вчора відзняти не вдалося, бо рівень води був вищий і йшов рясний дощ. А вже сьогодні мені вдалося зафільмувати підтоплені села Вільхівка та Комяти", – розповів Олександр.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті внаслідок негоди, що сталася в ніч на суботу, залишаються підтопленими 293 домогосподарства, 112 підвальних приміщень і 24 свердловини Мукачівського водозабору, внаслідок чого тимчасово призупинено централізоване водопостачання близько 12 тисяч мешканців м.Мукачево.