Житель Закарпаття зняв вражаюче відео наслідків паводку з висоти пташиного польоту
Станом на вечір 17 грудня, на Закарпатті підтопленими залишаються 293 домогосподарства.
Попри те, що ситуація зі стихією на Закарпатті наразі стабілізувалася, все ж наслідки негоди чималі, у першу чергу на Іршавщині, яка найбільше постраждала від великої води.
Як повідомляє видання Mukachevo.net, місцевий відеограф Олександр Бантюк відзняв у неділю, 17 грудня наслідки паводку з дрону.
"Вчора відзняти не вдалося, бо рівень води був вищий і йшов рясний дощ. А вже сьогодні мені вдалося зафільмувати підтоплені села Вільхівка та Комяти", – розповів Олександр.
Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті внаслідок негоди, що сталася в ніч на суботу, залишаються підтопленими 293 домогосподарства, 112 підвальних приміщень і 24 свердловини Мукачівського водозабору, внаслідок чого тимчасово призупинено централізоване водопостачання близько 12 тисяч мешканців м.Мукачево.
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