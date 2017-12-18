В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)

08:06, 18 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 грудня в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі та сніг.

В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН

На сході практично без опадів, температура до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

На заході України в понеділок практично без опадів. Вдень до -2°.

У північних областях без опадів. Температура до 0°. У центрі без опадів, температура до +3°.

Прогноз на 18 грудня / УНІАН
Прогноз на 18 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 грудня — Сави Освяченого. У старовину на Саву погоду дізнавалися, не виходячи з хати. Червоний вогонь у печі та поліна тріщать, на дворі зима буде люта.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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