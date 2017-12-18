В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 грудня в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі та сніг.
На сході практично без опадів, температура до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.
На заході України в понеділок практично без опадів. Вдень до -2°.
У північних областях без опадів. Температура до 0°. У центрі без опадів, температура до +3°.
За народним прогнозом, 18 грудня — Сави Освяченого. У старовину на Саву погоду дізнавалися, не виходячи з хати. Червоний вогонь у печі та поліна тріщать, на дворі зима буде люта.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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