У Києві сьогодні пройде сніг, температура до -1°

08:30, 18 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 18 грудня, у столиці без опадів, температура до -1°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -1°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.

В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:53, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня, в Україні похолодає, практично без опадів.

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