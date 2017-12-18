Через повені на Закарпатті залишаються підтопленими 293 домогосподарства
Без води залишилися близько 12 тисяч людей.
Через повені в результаті сильних дощів 15 і 16 грудня на Закарпатті станом на ранок понеділка підтопленими залишаються 293 домогосподарства, більше півтори тисяч сільгоспугідь і 24 свердловини Мукачівського водозабору.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Залишаються підтопленими 293 домогосподарства (було -1 тис. 023), 110 (було - 313) підвальних приміщень, 1 760 тис. га (було - 2 407 тис. га)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок підтоплення 24 свердловини Мукачівського водозабору (смт. Чинадієво) тимчасово припинено централізоване водопостачання близько 12 тисяч жителів м. Мукачево.
"Місцевою владою населення забезпечується бутильованої водою. Відновити водопостачання планується до 17 год. 18 грудня. Жертв і постраждалих немає", - додали у відомстві.
Як повідомляв УНІАН, у результаті сильних опадів у ніч з п'ятниці на суботу в шести районах Закарпаття -Ужгородському, Виноградівському, Воловецькому, Іршавському, Тячівському та Хустському підтоплено понад 900 будинків, майже 2,5 тис. га сільгоспугідь, 8 ділянок автомобільних доріг та частково пошкоджено дві мостові переправи. Було відселено 170 жителів з 55 житлових будинків у с. Вільхівка Іршавського району.
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