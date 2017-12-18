Через негоду знеструмлено 23 населені пункти в трьох областях України
У Сумській області без світла залишились 15 населених пунктів.
Внаслідок мокрого снігу з поривами вітру знеструмлено 23 населені пункти в трьох областях України: Сумській, Дніпропетровській та Черкаській.
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Про це повідомляє прес-служба державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Протягом 17-18 грудня в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ, пориви вітру), спрацювала система захисту ліній електропередач і було знеструмлено 23 населені пункти у трьох областях, а саме: Сумська - 15 н. п., Дніпропетровська - 6 н. п. та Черкаська - 2 н. п" , - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, через повені в результаті сильних дощів 15 і 16 грудня на Закарпатті станом на ранок понеділка підтопленими залишаються 293 домогосподарства.
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