Через негоду знеструмлено 23 населені пункти в трьох областях України

10:37, 18 грудня 2017
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У Сумській області без світла залишились 15 населених пунктів.

Через негоду в Україні знеструмлено 23 населених пункти / Фото УНІАН
Через негоду в Україні знеструмлено 23 населених пункти / Фото УНІАН

Внаслідок мокрого снігу з поривами вітру знеструмлено 23 населені пункти в трьох областях України: Сумській, Дніпропетровській та Черкаській.

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Про це повідомляє прес-служба державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 17-18 грудня в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ, пориви вітру), спрацювала система захисту ліній електропередач і було знеструмлено 23 населені пункти у трьох областях, а саме: Сумська - 15 н. п., Дніпропетровська - 6 н. п. та Черкаська - 2 н. п" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, через повені в результаті сильних дощів 15 і 16 грудня на Закарпатті станом на ранок понеділка підтопленими залишаються 293 домогосподарства.

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