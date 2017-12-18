В Україні оголосили штормове попередження

11:23, 18 грудня 2017
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Місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Українців попереджають про погіршення погодних умов / УНІАН
Українців попереджають про погіршення погодних умов / УНІАН

Сьогодні, 18 грудня, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов.

У Києві сьогодні пройде сніг, температура до -1°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 18 грудня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях складні погодні умови: дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями хуртовини.

Також в Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, внаслідок мокрого снігу з поривами вітру знеструмлено 23 населені пункти в трьох областях України: Сумській, Дніпропетровській та Черкаській.

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