В Україні оголосили штормове попередження

Місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Українців попереджають про погіршення погодних умов / УНІАН

Сьогодні, 18 грудня, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 18 грудня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях складні погодні умови: дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями хуртовини.

Також в Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, внаслідок мокрого снігу з поривами вітру знеструмлено 23 населені пункти в трьох областях України: Сумській, Дніпропетровській та Черкаській.