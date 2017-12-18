Погода на тиждень: в Україні похолодає, у більшості областей буде йти сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні похолодає, у більшості областей буде йти сніг.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі та сніг. На півдні до +11°, на заході та на півночі до +1°. На сході стовпчик термометра підніметься до +9°, в центрі до +2°.
У вівторок, 19 грудня, в Україні місцями пройде сніг. На заході до -5°.
У середу, 20 грудня, місцями очікуються опади. Найхолодніше буде на заході - до -7°. В інших регіонах до +3°.
У четвер практично без опадів. Вночі по країні -2°...-10°, вдень на півдні до +5°.
У п'ятницю пройде сніг. На півночі до -7°, в інших регіонах -6°...+2°.
23 і 24 грудня в Україні пройде сніг. У суботу вночі найхолодніше буде в центрі - до -7°, на решті території -5°...-3°. Вдень температура по країні -1°...+3°. У неділю вночі на півночі до -7°, вдень в Україні від -3° до +2°.
Народний прогноз
18 грудня — Сави Освяченого. У старовину на Саву погоду дізнавалися, не виходячи з хати. Червоний вогонь у печі та поліна тріщать, на дворі зима буде люта. 19 грудня — Миколая Чудотворця. Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього.
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)
20 грудня — день Амвросія. Прийшов Амвросій — свята відкинув. Це означало, що до Різдва свят більше не буде.
21 грудня — день Потапія і Анфіси-майстрині. Якщо синиці починають зранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — до хуртовини. 22 грудня — Ганни. За народними прикметами на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день року.
23 грудня — день Євграфа і Міни. Якщо на Євграфа йде сніг — вся весна буде дощовою. 24 грудня — Данила і Никона. У цей день у давнину вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з "вухами" — відблисками по боках — бути морозам.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+27°... +16°