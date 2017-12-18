Погода на тиждень: в Україні похолодає, у більшості областей буде йти сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні похолодає, у більшості областей буде йти сніг.

Цього тижня в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі та сніг. На півдні до +11°, на заході та на півночі до +1°. На сході стовпчик термометра підніметься до +9°, в центрі до +2°.

Прогноз на 18 грудня / УНІАН

У вівторок, 19 грудня, в Україні місцями пройде сніг. На заході до -5°.

Прогноз на 19 грудня / УНІАН

У середу, 20 грудня, місцями очікуються опади. Найхолодніше буде на заході - до -7°. В інших регіонах до +3°.

Прогноз на 20 грудня / УНІАН

У четвер практично без опадів. Вночі по країні -2°...-10°, вдень на півдні до +5°.

Прогноз на 21 грудня / УНІАН

У п'ятницю пройде сніг. На півночі до -7°, в інших регіонах -6°...+2°.

Прогноз на 22 грудня / УНІАН

23 і 24 грудня в Україні пройде сніг. У суботу вночі найхолодніше буде в центрі - до -7°, на решті території -5°...-3°. Вдень температура по країні -1°...+3°. У неділю вночі на півночі до -7°, вдень в Україні від -3° до +2°.

Прогноз на 23 грудня / УНІАН

Прогноз на 24 грудня / УНІАН

Народний прогноз

18 грудня — Сави Освяченого. У старовину на Саву погоду дізнавалися, не виходячи з хати. Червоний вогонь у печі та поліна тріщать, на дворі зима буде люта. 19 грудня — Миколая Чудотворця. Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього.

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20 грудня — день Амвросія. Прийшов Амвросій — свята відкинув. Це означало, що до Різдва свят більше не буде.

21 грудня — день Потапія і Анфіси-майстрині. Якщо синиці починають зранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — до хуртовини. 22 грудня — Ганни. За народними прикметами на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день року.

23 грудня — день Євграфа і Міни. Якщо на Євграфа йде сніг — вся весна буде дощовою. 24 грудня — Данила і Никона. У цей день у давнину вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з "вухами" — відблисками по боках — бути морозам.

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