У Карпатах зберігається висока лавинна небезпека

16 грудня у Закарпатській області зійшла лавина.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

У понеділок, 18 грудня, у Карпатах утримається лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

18 грудня у зв’язку із приростом снігу у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня.

Також повідомляється, що 16 грудня у Закарпатській області з гори Плай зійшла лавина об'ємом 2500 кубометрів. Ніхто не постраждав, збитків не завдано.

Нагадаємо, 18 грудня у більшості областей України очікується погіршення погодних умов.