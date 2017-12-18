Паводок на Закарпатті: рівень води досяг максимуму з часів потопу 2001 року (фото)

Висота хвилі у річці Латориця сягає 7,5 метрів.

Рівень води у двох річках Закарпаття досяг історичного максимуму / УНІАН

Рівень води у річках Латориця і Боржава досяг історичного максимуму катастрофічного паводка 2001 року.

Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Генадій Москаль.

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«Станом на 9.00 понеділка (18.12) найвищий рівень води по р.Боржава проходить у с. Верхні Ремети поблизу Берегова. Вода досягла історичного максимуму катастрофічного паводка 2001 року і протягом сьогоднішнього дня буде проходити по Берегівському району до впадіння в Тису. Дамби вздовж Боржави реконструйовані, тому підтоплень населених пунктів не очікуємо. Ситуація знаходиться під постійним контролем», - повідомив Москаль.

Він також зазначив, що наразі найвищий рівень у річці Латориця спостерігається поблизу Чопа. Там висота хвилі сягає 7,5 метрів. Загрози підтоплення немає, оскільки запас дамби на річці передбачає ще 1,5 метри. Однак за дамбою ведеться спостереження, оскільки її стінки перебувають під постійним тиском води вже 8 днів і існує загроза їх руйнування.

Як повідомляв УНІАН, через повені на Закарпатті залишаються підтопленими 293 домогосподарства.