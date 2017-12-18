На Житомирщині водіїв попередили про погіршення погодних умов
З понеділок, 18 грудня на території Житомирської області очікується ускладнення погодних умов.
На Житомирщині — погіршення погодних умов. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби автодоріг у Житомирській області.
"З понеділок, 18 грудня на території Житомирської області очікується ускладнення погодних умов: вранці та вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця", - сказано у повідомленні.
Через це водіїв та пішоходів закликали відповідально ставитися до заходів безпеки.
“Шановні водії, зважаючи на погодні умови, утримайтесь, по можливості, від поїздок на власному авто. Складна обстановка на дорозі вимагає максимальної концентрації уваги та професійних дій, не ризикуйте власною безпекою та оточуючих вас людей”, - йдеться у повідомленні відділу комунікацій поліції Житомирської області.
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