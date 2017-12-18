Тайфун на Філіппінах призвів до загибелі 29 осіб

15:37, 18 грудня 2017
749
0

23 людини числяться зниклими безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвами тайфуну "Кай-Так" на Філіппінах стали 29 людей, ще 23 зникли безвісти.

Через повені на Закарпатті залишаються підтопленими 293 домогосподарства

Сильні зливи у провінції Біліран у центральній частині країни викликали серйозні повені і зсуви, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

У центральній частині Філіппін через тайфун "Кай-Так" постраждали 50 тис. сімей, близько 220 тис. осіб, з них майже 90 тис. осіб вже переведені до 264 евакуаційних центрів, побудованих урядом країни.

Нагадаємо, у результаті повені в Таїланді загинули 15 людей, більше 1 млн постраждали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
760 мм
5.1 м/с
38 %
Стрічка новин