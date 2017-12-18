Тайфун на Філіппінах призвів до загибелі 29 осіб

23 людини числяться зниклими безвісти.

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Жертвами тайфуну "Кай-Так" на Філіппінах стали 29 людей, ще 23 зникли безвісти.

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Сильні зливи у провінції Біліран у центральній частині країни викликали серйозні повені і зсуви, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

У центральній частині Філіппін через тайфун "Кай-Так" постраждали 50 тис. сімей, близько 220 тис. осіб, з них майже 90 тис. осіб вже переведені до 264 евакуаційних центрів, побудованих урядом країни.

Нагадаємо, у результаті повені в Таїланді загинули 15 людей, більше 1 млн постраждали.