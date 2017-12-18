Аномально теплий грудень встановив температурний рекорд у Києві

16 грудня у Києві було +6,1°.

Перша половина грудня в Києві була рекордно теплою / УНІАН

16 грудня у Києві температура повітря вперше за 136 років регулярних метеорологічних спостережень перевищила 6-градусне значенння і склала +6,1°.

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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Погода у Києві за кліматичною нормою відповідає 25-му дню жовтня. За 16 днів середньодобова температура у столиці перевищувала кліматичну норму на 3,5° і залишалась плюсовою, крім 9 і 11 числа.

Нагадаємо, цього тижня в Україні похолодає, у більшості областей буде йти сніг.