Завтра в Україні пройде сніг, на заході вночі до -5° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 грудня в Україні похолодає, у багатьох регіонах пройде сніг.

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На сході практично без опадів, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

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На заході України у вівторок пройде сніг. Температура до -5°.

У північних областях снігопад. Температура до -2°. У центрі практично без опадів, температура до +2°.

За народним прогнозом, 19 грудня — Миколая Чудотворця. Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього.

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