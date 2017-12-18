Завтра в Україні пройде сніг, на заході вночі до -5° (відеопрогноз)

16:30, 18 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 грудня в Україні похолодає, у багатьох регіонах пройде сніг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході практично без опадів, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

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На заході України у вівторок пройде сніг. Температура до -5°.

У північних областях снігопад. Температура до -2°. У центрі практично без опадів, температура до +2°.

За народним прогнозом, 19 грудня — Миколая Чудотворця. Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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