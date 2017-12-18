У Києві завтра пройде сніг, вдень до -1°

17:00, 18 грудня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 19 грудня, у столиці пройдет сніг, температура до -2°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -1°. Вітер західний та північно-західний, до 8,2 м/с.

Аномально теплий грудень встановив температурний рекорд у Києві

Сонце в столиці зійде у 07:54, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Україні похолодає, у багатьох регіонах пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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